Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll keskin kasık dekolteli mayosuyla bir görene bir daha baktırdı!

Dünya Kupası’ndaki cesur kıyafetleriyle tribündeki yerini alarak bir anda fenomene dönüşen Ivana Knöll Instagram’daki cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını gülümsetti. Dünya Kupası’nın ardından “Dünyanın en seksi taraftarı” seçilen fenomen isim unvanının hakkını mayolu pozuyla bir kez daha verdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak 3 milyonu şakın takipçiye ulaşan fenomen isim siyah mayosuyla deniz kenarında çekilen pozunu paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.