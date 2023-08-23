Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval piknik tarzıyla yine gündemde! “Giymeseydin de olurmuş”

Instagram’da yarım milyona yaklaşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Julia Sandoval yine nefesleri kesen bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada sıklıkla cesur karelerle ünlenen Sandoval, özellikle piknik yaptığı anlarda çekilen pozlarıyla bir hayli ünlü. Fenomen isim yine Los Angeles’ta ormanlık bir alanda piknik yaptığı anlarda çekilen bir karesini paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Turuncu ve beyaz karelerden oluşan bikini takımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Julia Sandoval beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bikini altı dekolteli üstüyle poz veren Sandoval gönderisine, “Komşu kızı” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi güzelliğini öven yorumların dışında dekoltesi nedeniyle de eleştirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Giymeseydin de olurmuş” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten mükemmel bir detaysın” yorumunu ekledi.