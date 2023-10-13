Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, mini elbisesiyle sere serpe yatağa uzandı! Yatak pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Mathilde Tantot Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sevenlerinin kalbini kazandı. Fenomen isim sırt dekolteli mini elbisesiyle yatağa uzandığı anlarda bir pozunu çekip paylaştı. Tantot'un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının cesur pozlarla görmeye alışkın olduğu Mathilde Tantot geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına mest eden bir pozla çıktı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyadan beğeni topladı.