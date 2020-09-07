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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı hayvan edindiği iddiasıyla sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin evine baskın yaptı. İzgi'ye işlem yapılırken yasadışı yollarla elde ettiği maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye operasyon!

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'da bulunan evine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramada evde, "Makak" cinsi bir maymun ele geçirildi.

MERİÇ İZGİ'YE İŞLEM YAPILDI

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve bakılması yasak olan maymuna el koyan polis ekipleri, İzgi'ye işlem yaptı. Maymun ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIŞTI

Yaklaşık 5 ay önce de Meriç İzgi'ye operasyon yapıldığı ve baktığı başka bir maymuna el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA


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