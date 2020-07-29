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Sosyal medya platformları temsilci bulundurmayı kabul etti; biri hariç!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 14:45 | Son Güncelleme

Sosyal medya yasasına karşı sosyal ağ mecralarının tavrı herkes tarafından merak ediliyor. Gazeteci Muharrem Sarıkaya ise Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın bu konudaki sözlerine köşesinde yer verdi. Sarıkaya'nın aktardığına göre sosyal ağ sağlayıcıları ağırlıklı olarak Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etti. Ancak biri hariç.

Sosyal medya platformları temsilci bulundurmayı kabul etti; biri hariç!

Sosyal medya yasası dün gece itibariyle kabul edildi. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Sosyal medya platformlarının bu konudaki tavırları ise hayli merak ediliyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

Sosyal medya yasası hakkında tartışmalar sürerken, gazeteci Muharrem Sarıkaya; Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarını aktardı.

TWİTTER OLUMLU YANIT VERMEDİ

Habertürk'teki ''Twitter dışında diğerleri tamam'' başlıklı yazısında Bostancı'nın sosyal medya mecralarının çoğunun Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul ettiğine dair sözlerini paylaşan Sarıkaya, bir tek Twitter'ın olumlu cevap vermediğini, orada bir sıkıntı görüldüğünü yazdı.

Sarıkaya'nın aktardıklarına göre Rusya'daki gibi sosyal medya platformlarının bazı kurallara uymaması durumunda ne olacağı sorusuna ise Naci Bostancı, ''Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor.'' sözleriyle yanıt verdi.

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