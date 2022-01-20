Sosyal medya Pqueen'i konuşuyor! Twitch'te "Yaşasın Irkımız" şarkısıyla dans ettiği için soruşturma açıldı

Twitch'te yayın yapan Türk yayıncılar arasında yer alan Pqueen kullanıcı adlı Pelin Baynazoğlu, aynı zamanda Twitch Türkiye'nin en çok izlenen yayıncıları arasında. Ancak Pqueen bu kez canlı yayınlarındaki eğlenceli anlarla alakalı değil, hakkında açılan soruşturma ile gündeme geldi.

TWITTER'DAN "GİTTİM İFADE VERDİM" DEDİ

Twitch yayıncısı Pqueen Pelin Baynazoğlu, "Ayyy aşırı komik bir konuda hakkımda soruşturma açıldı gittim ifade verdim bugün. Buradan mı kahkahalarla anlatsam yoksa akşam yayında mı yere yatarak gülsem onun hesabını yapıyorum." diye tweet attı.

Daha sonra yayıncı, "spoiler bırakarak" aşağıdaki videolu tweet'i paylaştı.

Spoiler bırakıyorum akşam yayında görüşürüfkfjfkflfk https://t.co/033TbCEHTm — pqueen (@pqueenn) January 19, 2022

"YAŞASIN IRKIMIZ" ŞARKISIYLA DANS ETTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Konu hakkında açıklama yapan Pqueen, geçmiş bir yayınında "Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız..." şeklinde sözleri olan şarkıyla dans etmesi nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını ve ifadeye çağrıldığını açıkladı. Ünlü yayıncı, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlaması ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

CİMER'e şikayet eden kişinin "Bu hanımefendi bu şarkıyı söylüyor, dans ediyor, bir de üzerine gülüyor" dediğini söyleyen Pqueen, "Yemin ediyorum aynen bunları söylemiş" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇLAMASI

Pqueen yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması kısmının olduğunu da aktardı. Bu suçlamaya karşılık Pqueen, "Bir hesap TikTok'ta paylaşım yapıyor. Dalga geçen bir paylaşım yapıyor. Bana ait olmadığı, benimle hiçbir bağlantısının olmadığı yazdığı halde bana soruşturma açılıyor. Diyorlar ki gelsin ifadesini versin" dedi.

"DAVAYA DÖNÜŞEBİLİR"

Pqueen, açılan soruşturmanın gidişatına ilişkin belirsizlik olduğunu ve durumun bir davaya dönüşebileceğini de ifade etti.

"SANA APAYRI GÜLDÜM"

Yayıncı, yaptığı açıklama esnasında şikayet eden kişiye de seslenerek, "Yayını izleyen arkadaş, belki de yayını izliyorsun sana şunu da söyleyeyim: Sana apayrı güldüm" dedi.

Pqueen'e açılan soruşturma, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

