HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada damga vuran dans! Memleket Partisi, adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Sosyal medyada damga vuran dans! Memleket Partisi, adayıyla ilgili hemen harekete geçti

10.04.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi'nin Zonguldak'ta 5. sıradan aday gösterdiği Cem Saygı, dansı ile sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dans videosu üzerine Memleket Partisi Genel Merkezi inceleme başlattı. Öte yandan Cem Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum." paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıra adayı Cem Saygı'nın dans görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Memleket Partisi Genel Merkezi'nin inceleme başlattığı öğrenildi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi YSK'ya milletvekili aday listeleri partiler tarafından teslim edildi. Genel başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı.

"ARTIK ADAYIM HİZMET İÇİN GELİYORUM"

Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı. Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum." paylaşımı yaptığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Naci Görür paylaştı! 'Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli'Naci Görür paylaştı! 'Kentler siyasi tercihlerle büyümemeli'
Akılalmaz plan: Anne-kıza casus yazılımla büyü tuzağı!Akılalmaz plan: Anne-kıza casus yazılımla büyü tuzağı!
Kahramanmaraş ve Adana'da deprem!Kahramanmaraş ve Adana'da deprem!
Anahtar Kelimeler:
Dans Memleket Partisi inceleme

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Nazmi Arıkan ve şoförünü katletmişti! Cezaevinde intihar etti

Nazmi Arıkan ve şoförünü katletmişti! Cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.