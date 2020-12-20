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Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali! Yıllar sonra görüntülendi

20.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali! Yıllar sonra görüntülendi

Sosyal medyada anlattığı hikayeyle tüm Türkiye tarafından tanınan 'Kenan komutan' olarak tanınan yaşlı adam yıllar sonra Bursa'da görüntülendi. Kolonya ve limon suyunu karıştırıp içmeye çalışırken polise yakalanan 'Kenan komutan'ın son hali yürek burktu. Kendisine eski videoları izletilince duygulanan yaşlı adam "Hayat bizi çok yordu be evlatlar" dedi.

Türkiye onu 11 yıl önce İstanbul’u kendisinin fethettiğini iddia ettiği video ile tanıyıp sevdi. Ardından kendisinin başrol oynadığı binlerce video çekildi. Youtube’daki Kenan komutan serilerini milyonlarca hayranı izleyip güldü.

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDU

Sosyal medya fenomeni yıllar sonra 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda Bursa sokaklarında içler acısı haliyle görüntülendi. Bir elinde kolonya şişesi diğer elinde limon suyu ile yürürken ayakta durmakta zorluk çeken Kenan komutan sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

EKİPLERİ GÜLDÜRDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri alkol almaya çalışan fenomeni uyardı. Polis ekiplerine covid-19'u öldürdüğünü belirten yaşlı adam "80 derecede kesin çözüm" diyerek ekipleri güldürdü.

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ESKİ VİDEOSU İZLETİLİNCE DUYGULANDI

Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı.

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'HAYAT BİZİ YORDU EVLATLAR'

Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca "Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi" diyerek sitem etti.

(İHA)

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