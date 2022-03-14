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  4. Sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra... Arkadaşının yazlığında polis memurunun cansız bedeni bulundu

Sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra... Arkadaşının yazlığında polis memurunun cansız bedeni bulundu

14.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurundan acı bir haber geldi. Polis memurunun, çocuğuyla vakit geçirip sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra arkadaşının yazlığında cansız bedeni bulundu. Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu öğrenilen polis memurunun cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra... Arkadaşının yazlığında polis memurunun cansız bedeni bulundu

Kahreden olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 30 yaşındaki Mirsad Arıcı arkadaşının yazlığında ölü bulundu.

ÇOCUĞUYLA VAKİT GEÇİRİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İddiaya göre son günlerde ailevi problemler yaşayan polis memuru, sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte vakit geçirirken fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştı. Genç memurun çocuğu ile yapmış olduğu paylaşımdan kısa süre sonra arkadaşının yazlığında cansız bedenine ulaşıldı.

MESLEKTAŞLARI VE SEVENLERİ OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve sevenleri akın etti. Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu öğrenilen Arıcı’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı yer ve çevresinde incelemelerde bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis Arnavutköy
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