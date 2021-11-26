Sosyal medyada gündem oldu: Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde öğrenciler arasında sınavda notlarını kırdığı iddiasıyla şaka amaçlı okulun fizik öğretmeni Osman Bayrak için hazırlanan paylaşım sosyal medyada yayılınca gerçek yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. Ekran görüntüsünü hazırlayan lise öğrencisi genç, fizik öğretmeni ile ilgili şaka için hazırladığı paylaşım sosyal medyada yayılınca gerçeği açıkladı.

"CHP'Lİ ÖĞRENCİLERİMİN NOTUNDAN KIRDIM"

Alınan bilgiye göre, Tevfik Serdar Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olan Osman Bayrak’ın açıkladığı sınav sonuçlarında not kırdığını düşünen S.Ç. isimli öğrenci, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda fizik öğretmeni Osman Bayrak’ın sosyal medya hesabından yapılmış gibi “Bugün CHP’li öğrencilerimin notundan kırdım” yazarak ’#YanındayızErdoğan’, ’#İyikivarsınErdoğan’ etiketlerini kullanarak bir ekran görüntüsü paylaştı.

İTİRAF ETTİ

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve internet haber sitelerine düştü. Paylaşımı yaptığı iddiasıyla suçlanan fizik öğretmeni Osman Bayrak, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede Bayrak’ın kendi sayfasında böyle bir paylaşım yapmadığı belirlenirken, gerçek görseli hazırlayan öğrencinin suçunu itiraf etmesi ile ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Lise öğrencisi S.Ç. görseli şaka amaçlı hazırladığını belirterek konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir özür açıklaması yayınladı. S.Ç. açıklamasında “Okul arkadaşlarımın bulunduğu WhatsApp grubunda ‘şaka amaçlı’ olarak paylaştığım tarafımca hazırlanan tek gösterimlik ekran görüntüsü WhatsApp grubundaki birileri tarafından yayılmıştır. Olayın bu noktaya gelmesinden Osman Bayrak öğretmenimden ve herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Ortahisar İlçesi Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Bayrak'ın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen, 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklindeki paylaşım hakkında, adı geçen öğretmen tarafından, paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını, hesabının başkası tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden bahisle şikayetçi olunmuş, müracaata ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:



"Adı geçene ait ve paylaşımın yapıldığı iddia edilen sosyal medya hesabında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapordan da teyit edildiği üzere; müracaatçı öğretmenin hesabından, sosyal medyada dolaşan paylaşımın hiçbir şekilde yapılmadığı, hesabının da hacklenmediği, hesaba en son 30 gün önce kendisi tarafından erişildiği, bu tarihten itibaren hesabını hiçbir şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımın montaj yöntemiyle oluşturularak WhatsApp uygulaması üzerinden sosyal medyaya taşındığı değerlendirilmiştir. Bu kabul edilemez paylaşım ve yöntemlere tevessül edenler hakkında adli merciler ve kolluk birimlerince gerekli soruşturma yürütülmektedir." (İHA-AA)



