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Sosyal medyada gündem oldu! Getir'den işten çıkarma iddiasıyla ilgili açıklama

12.11.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı sokak röportajıyla çok konuşulan Getir çalışanının işten çıkarıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Getir'den işten çıkarılma iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Sosyal medyada gündem oldu! Getir'den işten çıkarma iddiasıyla ilgili açıklama

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sokak röportajında bir Getir çalışanının çalışma koşullarından ve hayatının anlamsızlığından şikayet ederek kullandığı “Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” ifadeleri çok konuşulmuştu. Söz konusu Getir çalışanının ekonomiyi de eleştiren ifadeleri nedeniyle işten çıkarıldığı iddia edildi.

GETİR'DEN AÇIKLAMA

İşten çıkarılma iddiası sosyal medyada gündem olurken Getir'den konuyla ilgili açıklama geldi. Şirket yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Getir sistemindeki bir kuryenin yaptığı sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Vigo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1,5 ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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