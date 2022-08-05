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Sosyal medyada gündem oldu! Mustafa Sarıgül dürüm ve ayran fiyatına isyan etti: 'Biz nereye gidiyoruz?'

05.08.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Sarıgül, 8 kişi için dürüm ve ayrana ödediği parayı söylediği videoyla yeniden viral oldu.

Sosyal medyada gündem oldu! Mustafa Sarıgül dürüm ve ayran fiyatına isyan etti: 'Biz nereye gidiyoruz?'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mustafa Sarıgül, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 8 kişi için dürüm ayran fiyatına ödenen paraya isyan eden Sarıgül, "Nasıl böyle bir şey olur? Biz nereye gidiyoruz çocuklar?" diye yanındakilere dert yandı.

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'DÜRÜM AYRAN 890 LİRA'

Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"8 kişiyiz, dürüm ayran yiyoruz. Çocuklar kaç para biliyor musunuz? Dürüm ayran 890 lira arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey olur? Biz nereye gidiyoruz çocuklar?"

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sosyal medya Mustafa Sarıgül fiyat yemek

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