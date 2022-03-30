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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! ABD'deki feci kazada acı bilanço açıklandı

Sosyal medyada gündem olmuştu! ABD'deki feci kazada acı bilanço açıklandı

30.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde meydana gelen ve sosyal medyada çokça paylaşılan 80 aracın karıştığı feci zincirleme kaza ile ilgili acı bilanço açıklandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleşen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen feci trafik kazasıyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler dehşete düşürmüştü. Zincirleme trafik kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pennsylvaina eyalet polisinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı belirtildi.

"KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN 39'U TİCARİ"

Açıklamada, pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.

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24 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sosyal medya
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