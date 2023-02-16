Sosyal medyada gündem olmuştu... Deprem enkazı başında 24 saat nöbet! Jandarma kimseyi yaklaştırmıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 11'inci gününde yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkaz kaldırılıyor. İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor.

Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen 3 ayrı noktaya taşınan enkaz, bu alanlara boşaltılıyor. Enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor.

JANDARMA ENKAZIN BAŞINDA

Jandarma ekipleri, enkaz yığınları arasında değerli eşya arayan kişilere karşı da 24 saat nöbet tutuyor. Enkaz toplama alanları ve şehir merkezindeki enkazın başında bekleyen jandarma, şüpheli görülen kişilerin bu alanlara yaklaşmasına izin vermiyor. Bulunan değerli eşyalar, tutanakla yetkililere teslim ediliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Deprem bölgesinden toplanan enkazların hafriyatlarının döküldüğü yerlerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin özellikle altın ve gümüş başta olmak üzere değerli ziynet eşyalarını detektörle aradıkları iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

(DHA)