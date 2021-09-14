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Sosyal medyada gündem olmuştu! Okuldaki skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı

14.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri sosyal medyada büyük tepki çeken okul müdür yardımcısı hakkında idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Okuldaki skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'nin okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Bu paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen F.Y.C. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürütmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu ve "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın." dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Antalya'da ortaokulda skandal! Müdür yardımcısından öğrencilere: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırımAntalya'da ortaokulda skandal! Müdür yardımcısından öğrencilere: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

AA

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sosyal medya antalya Öğretmen
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