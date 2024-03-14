HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sosyal medyada gündem olmuştu: 'Para sayma' görüntüleri harekete geçirdi!

Sosyal medyada gündem olmuştu: 'Para sayma' görüntüleri harekete geçirdi!

14.03.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Medyada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kayda alındığı iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı. 2 kişinin ifade vermek üzere adliyeye getirildiği olayda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

Sosyal medyada gündem olmuştu: 'Para sayma' görüntüleri harekete geçirdi!

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz’ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti.

İBB SPOR KULÜBÜ BAŞKANI YARIN İFADE VERECEK

Konuya ilişkin eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7.7'lik deprem uyarısı! 'Sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara'yı...'7.7'lik deprem uyarısı! 'Sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara'yı...'
14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!
İstiklal Caddesi'nde tarihi keşif! 130 yıllık gizemli tünel bulundu: Zenginlerin kullanım amacı şaşırttıİstiklal Caddesi'nde tarihi keşif! 130 yıllık gizemli tünel bulundu: Zenginlerin kullanım amacı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
para ibb
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta bu gece çifte zam!

Akaryakıta bu gece çifte zam!

Fenomen hücrede kaldı gardiyandan su istedi! Yanıtla şoke oldu: "Senin kemiklerini kırarım"

Fenomen hücrede kaldı gardiyandan su istedi! Yanıtla şoke oldu: "Senin kemiklerini kırarım"

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

Tehdit niteliğinde atış tatbikatı!

Tehdit niteliğinde atış tatbikatı!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.