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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığından son dakika BioNTech aşısı açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığından son dakika BioNTech aşısı açıklaması

14.12.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sosyal medyada gündem olan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen BioNTech aşılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığından son dakika BioNTech aşısı açıklaması

Sosyal medyada üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle BioNTech aşılarının sahte olduğu iddia edilmişti. Gündem olan konuyla ilgili olarak yetkililerden açıklama geldi.

TÜRKİYE ACİL TALEPTE BULUNDU

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından "acil olarak tedarikin artırılması" talebinde bulundu.

AŞILAR TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

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Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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