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BioNTech koronavirüs aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Şahin ve Türeci açıkladı

08.12.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı daha iyi korunmak için üçüncü doz aşıların olunması gerektiğini söyledi.

BioNTech koronavirüs aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Şahin ve Türeci açıkladı

BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı hakkındaki bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI OMICRON VARYANTINA KARŞI YETERLİ DÜZEYDE KORUMA SAĞLAYABİLECEK"

Ön çalışmalarında Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Şahin, "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir." diye konuştu.

YENİ BİR AŞI

Gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini anlatan Şahin, "Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜÇ DOZ AŞI OMICRON VARYANTINI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR"

Özlem Türeci de üç doz BioNTech aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Türeci, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı. (AA)

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