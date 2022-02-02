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Sosyal medyada herkes bu oyun hakkında konuşuyor! Wordle, interneti kasıp kavurdu: Wordle nedir, nasıl oynanır?

02.02.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wordle, son birkaç haftadır popüler bir oyun haline geldi. Sosyal medyada çok fazla konuşulan Wordle oyunu, son olarak ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times tarafından satın alındı. Peki yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen Wordle nedir? Wordle nasıl oynanır? İşte Wordle hakkında merak edilenler...

Sosyal medyada herkes bu oyun hakkında konuşuyor! Wordle, interneti kasıp kavurdu: Wordle nedir, nasıl oynanır?

Wordle, pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Çünkü sosyal medyada insanlar, Wordle oynadığını paylaşıyor ve sık sık Wordle hakkında konuşuyorlar. Hatta Google bile kısa süre önce, arama motoru çubuğuna Wordle yazıp arattığınızda karşınıza Wordle temalı bir sürpriz ile çıkmaya başladı. Peki nedir bu Wordle?

WORDLE NEDİR?

Wordle, yazılım mühendisi Josh Wardle tarafından geliştirilen ve günde sadece bir kez oynanabilen bir kelime oyunu. Oyunun amacı, rastgele beş harfli bir kelimeyi tahmin etmekten ibaret. Ancak kelimenin her gün değişmesi ve onu tahmin etmek için yalnızca altı deneme hakkınızın olması oyunu farklı kılıyor. Kelimenin herkes için aynı olması ise merak duygusunu uyandırıyor ve rekabetçi olmayı tetikliyor. Çünkü bulmacayı çözmeye çalışanlar kendi aralarında bir rekabete giriyorlar. Peki bu rekabette ipi göğüsleyen kişinin ödülü ne oluyor? Cevap veriyoruz; Hiçbir şey. Tek kazanç, kişinin kelimeyi tahmin etmesi karşılığında bunu sosyal medyadan paylaşması ve ne kadar iyi bir tahmin yeteneğine sahip olduğunu göstermesi oluyor.

Wordle

WORDLE NASIL OYNANIR?

Wordle'ın web sitesine giderek Wordle'ı oynayabilirsiniz. Son zamanlarda Wordle'ın çeşitli klonları App Store ve Google Play Store'da görünseler de oyunun resmi bir uygulaması bulunmuyor. Sadece web tarayıcısı üzerinden oynanabiliyor. Ayrıca, oyunun Türkçe kelimelerle oynayabileceğiniz bir sürümü de Google'da aradığınızda karşınıza çıkıyor.

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VE SATILDI!

Peki böyle dikkat çeken bir oyun yatırımcıların da dikkatini çekmemiş midir? Elbette çekmiştir. Ancak büyük yatırım şirketlerinin aksine, son günlerin popüler kelime oyunu Wordle’ı ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times satın aldı. New York Times, 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü. Bu yüzden Wordle gibi bir kelime oyunu New York Times için oldukça anlamlı olsa gerek. Fakat NYT'nin Wordle'ı ne kadara aldığı bilinmiyor. Çünkü gazete, satış fiyatı hakkında net bir açıklama yapmayarak 'altı rakamlı bir ücret' ifadesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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