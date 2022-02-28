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Sosyal medyada ilgi gördü! 10 yıl önce kaybolan iPhone öyle bir yerde bulundu ki duyan şaşkınlığını gizleyemedi

28.02.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan Becki Beckmann isimli bir kadının kayıp iPhone'unu bulma hikayesi herkesi şaşırttı. Çünkü iPhone'unu on yıl önce gizemli bir şekilde kaybeden Beckmann, kayıp iPhone'unu çok farklı bir yerde buldu.

Sosyal medyada ilgi gördü! 10 yıl önce kaybolan iPhone öyle bir yerde bulundu ki duyan şaşkınlığını gizleyemedi

Dünya üzerinde sahip olduğu iPhone'unu kaybeden birçok insan var. Ancak Becki Beckman'ın hikayesi onlardan çok farklı.

SOSYAL MEDYA 10 YIL ÖNCE KAYBOLAN iPHONE'U KONUŞUYOR

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan Becki Beckmann, kayıp iPhone hikayesini Facebook'ta paylaştı ve sosyal medyada ilgi gördü. NYPost'un haberinde paylaştığı o hikayeye göre, Beckmann 2012'de Cadılar Bayramı gecesinde iPhone'unu kaybetti. Beckmann, telefonunu hiçbir yerde bulamayınca, çözümü yeni bir tanesini satın almakta buldu. Fakat kadının aklı kaybettiği telefon yüzünden karışıktı. Çünkü telefonunun çalınabileceği bir yere gitmemişti.

GİZEMİN ÇÖZÜLMESİ TUHAF SES İLE BAŞLADI

Ancak on yıl sonra ortaya çıkan bir tuvalet sorunu on yıl boyunca süren tuhaf gizemin çözülmesini sağladı.

Sifonu çekerken tuhaf bir ses duymaya başlayan Beckmann ve eşi, başlangıçta bunu tuvaletin eski olmasına veya evin inşasına bağlasa da gerçeğin böyle olmadığı anlaşıldı.

Beckmann'ın eşi tuvalet üzerinde harcadığı uzun bir mesai sonucu bulduğu şey karşısında tam bir şok yaşadı.

Kadının eşi, koşarak dışarı çıktı ve tuvalette ne bulduğuna inanamayacağını söyledi. Evet, on yıldır kayıp olan iPhone tuvaletin borularının derinliklerinden çıkartılmıştı.

iPhone

Çift tarafından Facebook'ta paylaşılan görüntüler, cihazın arkasının açık olduğunu gösterdi.

Facebook'taki gönderi neredeyse 700 yorum aldı ve birçok kişi telefonun tuvalette bulunmasıyla şok yaşarak şaşkınlığını gizleyemedi.

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