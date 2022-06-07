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Sosyal medyada kayıp ilanı verilen 'Şükrü' ağaçta bulundu: O benim yol arkadaşım, dert ortağım

07.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da gagasıyla kafesin kapısını açtıktan sonra kaybolan Şükrü adındaki papağan itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ağaçtan alınarak sahibine teslim edildi. 10 yıl önce 'Uzun ömürlü' olduğu için bu 'Şükrü' ismini verdiği papağanı yavruyken sahiplendiğini ve yanından ayırmadığını anlatan Cengizhan Kırışoğlu, ''O benim için bir dost, yol arkadaşı. Aynı yemekten yiyoruz. Onunla dertleşirim. Artık kafesin kapağını bağlayacağım. Çok teşekkür ederim" dedi.

Sosyal medyada kayıp ilanı verilen 'Şükrü' ağaçta bulundu: O benim yol arkadaşım, dert ortağım

Avcılar Denizköşkler Midilli Sokağı'nda oturan Esenyurt Belediyesi'nde görevli Cengizhan Kırışoğlu'nun 2012 yılında yavruyken aldığı ve çok sevdiği 'Şükrü' ismini verdiği papağan, evde kimsenin olmadığı sırada gagası ile kafes kapağını açtıktan sonra açık pencereden uçup gitti. Eve dönünce çok sevdiği papağanını bulamayınca sosyal medya aracılığı ile paylaşımlar yapan Kırışoğlu, aradan 24 saat geçmesine rağmen haber alamayınca umutsuzluğa kapıldı. Merkez Mahallesi'ndeki Meltem Sokak'ta bir papağan gören çevredekiler itfaiyeyi aradı.

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SOSYAL MEDYADA KAYIP İLANI VERDİ

İtfaiye ekibi ağaç üzerindeki papağanı yakaladı. Çevredeki iki kişi bu papağanın kendilerine ait olduğunu öne sürerken, kendilerine teslim edilmesini istedi. Görevliler, papağanı itfaiye istasyonuna götürerek bir süre bakacaklarını, sahibi olanların bunu kanıtlamaları halinde gelip alabileceklerini söyledi. İtfaiye merkezindeki erlerden biri sosyal medyada kayıp ilanını gördüğü papağanın ağaçtan alınarak getirilen kuş olduğunu anlayınca Cengizhan Kırışoğlu'na haber verildi. 10 yıl önce 'Uzun ömürlü' olduğu için bu 'Şükrü' ismini verdiği papağanı yavruyken sahiplendiğini ve yanından ayırmadığını anlatan Kırışoğlu, otomobiline atlayarak kuşun olduğu yere gitti.

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''AYNI YEMEKTEN YİYORUZ''

Kırışoğlu, "O benim için bir dost, yol arkadaşı. Aynı yemekten yiyoruz. Karnesi, yüzüğü var. Onunla dertleşirim. Ona kavuştuğum için çok mutluyum. Artık kafesin kapağını bağlayacağım. Çok teşekkür ederim" dedi.

(DHA)

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Avcılar
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