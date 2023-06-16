Sosyal medyada paylaşılan görüntü paniğe neden oldu! Görenler bir anda evlerini terk etti: Gerçek ise itfaiye ekiplerin gelmesiyle ortaya çıktı

İlginç olay Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Paniğin nedeni sosyal medyada paylaşılan anakonda büyüklüğündeki yılandı. İşte detaylar...

GÖRÜNTÜYE BAKANLAR BİR ANDA EVLERİNİ TERK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından bir ağaç üzerinde fark edilen yılan, görevlilere bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından izleyenler herhangi bir tepki vermezken, sosyal medya üzerindeki görüntüye bakanlar bir anda evlerini terk etti.

GERÇEK İTFAİYE EKİPLERİN GELMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Gerçek, itfaiyenin yılanı yakalaması ile ortaya çıktı. Sosyal medyada anakonda büyüklüğünde gösterilen yılanın gerçekte küçük bir yılan olduğu, görüntünün ise mercekle büyütülerek çekildiğinin anlaşılması üzerine mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

Gerçeğin geç de olsa anlaşılması gülümsemelere neden oldu.

İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ekipler, son zamanlarda yağışların sıklığından dolayı ortaya çıkan yılanlar konusunda uyarılarda bulundu. (İHA)

