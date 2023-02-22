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Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplamıştı! Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu

22.02.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da davulculuk yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan'ın tek başına yaşadığı evinin bahçesinde yanmış şekilde cesedi bulundu. Mahalle halkı tarafından çok sevilen biri olduğu öğrenilen Gündoğan’ın vücudunun tamamen yandığı belirlendi. Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Gündoğan’ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin çalışmasının ise devam ettiği bildirildi. Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplayan müzisyenden geriye ise mutlu anları kaldı.

Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplamıştı! Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müzisyenlik yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde komşuları tarafından yanmış şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gündoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Gündoğan’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunun tamamen yandığı belirlenen Gündoğan’ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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Evin önüne kurulan taziye çadırında Gündoğan'ın annesinin feryatları büyük üzüntü oluşturdu.

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"SEVİLEN BİRİYDİ"

Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Gündoğan’ın mahalle halkı tarafından çok sevilen biri olduğunu belirten akrabası Neşet Andariman, "İyi biriydi, kimseye bir zararı olmazdı. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.

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(İHA-DHA)

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