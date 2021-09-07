KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sosyal medyada popüler oldu! ‘Ters Cat Eye (Kedi Gözü) makyajını daha sık göreceksiniz

Sosyal medyada popüler oldu! ‘Ters Cat Eye (Kedi Gözü) makyajını daha sık göreceksiniz

07.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yılların başında göz altına kalem sürmek oldukça popüler bir uygulamaydı. Özellikle farla tamamlanan renkli göz kalemleri o dönemde çoğu kişinin tercih ettiği bir uygulamaydı. Vazgeçilmez bir trend haline gelen göz altı kalem uygulaması yeniden ortaya çıktı. Modern versiyonu ile göz altına kalem sürmek TikTok trendleri arasına girdi. İşte karşınızda son günlerde popüler olan ters kedi gözü makyajının tüm incelikleri...

Sosyal medyada popüler oldu! ‘Ters Cat Eye (Kedi Gözü) makyajını daha sık göreceksiniz

TikTok sosyal medya trendlerini belirlemeye devam ediyor. Uygulamada popüler olan pek çok yöntem kısa sürede gündelik hayat hilelerindeki yerini alıyor. Özellikle makyaj hileleri birçok kişinin hayatını kurtarıyor. TikTok’ta son günlerde ters kedi gözü makyajı trend oldu. Göz kapağının üzerine uygulanmasına alışkın olduğunuz bu görüntü şimdilerde göz altında kendisini gösteriyor.

TERS KEDİ GÖZÜ MAKYAJI NASIL UYGULANIR?

Alt kirpik dibinden başlayarak kalın bir şekilde sürülen siyah göz kalemi tıpkı eyeliner gibi göz köşesinden yukarı doğru uzatılıyor. Siyah görüntünün biraz daha kırılması için üzerinden ince uçlu bir karıştırma fırçasıyla kahverengi far çekiliyor. Görüntünün daha net olabilmesi adına ise göz pınarı ve göz kapağının içine siyah göz kalemi sürülüyor. Dilerseniz göz altı kapatıcısı ile oluşturduğunuz hattın altından geçerek daha net bir çizgi elde edebilirsiniz.

Eyeliner sürmenin en kolay yolu! Yöntemini milyonlarca kişi izlediEyeliner sürmenin en kolay yolu! Yöntemini milyonlarca kişi izledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada popüler oldu! ‘Ters Cat Eye (Kedi Gözü) makyajını daha sık göreceksinizSosyal medyada popüler oldu! ‘Ters Cat Eye (Kedi Gözü) makyajını daha sık göreceksiniz
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
Makyaj çantanızın olmazsa olmazları!Makyaj çantanızın olmazsa olmazları!
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Kırgın Çiçekler'in yıldızı minisiyle tenis kortunda şov yaptı!

Kırgın Çiçekler'in yıldızı minisiyle tenis kortunda şov yaptı!

Dikkat! Beklenmedik haberler alabilirsiniz

Dikkat! Beklenmedik haberler alabilirsiniz

Diyet ve egzersiz yapmaya son! Kilo vermek için basit tüyolar...

Diyet ve egzersiz yapmaya son! Kilo vermek için basit tüyolar...

Bu kaşlar çok moda! Bir gören bir daha bakıyor

Bu kaşlar çok moda! Bir gören bir daha bakıyor

Klasik görüntüye modern dokunuş! Bir de böyle deneyin

Klasik görüntüye modern dokunuş! Bir de böyle deneyin

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eylül aylık burç yorumları!

Eylül aylık burç yorumları!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Planlarınız son dakikada değişebilir

Dikkat! Planlarınız son dakikada değişebilir

İstekleriniz ve hedefleriniz değişebilir

İstekleriniz ve hedefleriniz değişebilir

Özgüven ve cesaret duygusu artabilir!

Özgüven ve cesaret duygusu artabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.