Sosyal medyada popüler oldu! ‘Ters Cat Eye (Kedi Gözü) makyajını daha sık göreceksiniz

TikTok sosyal medya trendlerini belirlemeye devam ediyor. Uygulamada popüler olan pek çok yöntem kısa sürede gündelik hayat hilelerindeki yerini alıyor. Özellikle makyaj hileleri birçok kişinin hayatını kurtarıyor. TikTok’ta son günlerde ters kedi gözü makyajı trend oldu. Göz kapağının üzerine uygulanmasına alışkın olduğunuz bu görüntü şimdilerde göz altında kendisini gösteriyor.

TERS KEDİ GÖZÜ MAKYAJI NASIL UYGULANIR?

Alt kirpik dibinden başlayarak kalın bir şekilde sürülen siyah göz kalemi tıpkı eyeliner gibi göz köşesinden yukarı doğru uzatılıyor. Siyah görüntünün biraz daha kırılması için üzerinden ince uçlu bir karıştırma fırçasıyla kahverengi far çekiliyor. Görüntünün daha net olabilmesi adına ise göz pınarı ve göz kapağının içine siyah göz kalemi sürülüyor. Dilerseniz göz altı kapatıcısı ile oluşturduğunuz hattın altından geçerek daha net bir çizgi elde edebilirsiniz.



