TikTok paylaşımı tepki çekmişti! O Pakistanlı gözaltına alındı

TikTok'ta silahlı ve hücum yelekli görüntülerini paylaşan Pakistanlı'nın videosu sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan Pakistan uyruklu kişinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Ayrıca evinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi.

Polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi.

Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)



