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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! TAG sürücüsünün anahtarını alıp tehditler savurdu: Sayın Bakan, Sayın Vali diyerek isyan etti

23.12.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Taksicilerle, TAG sürücüleri arasından yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti. Gazeteci Candaş Tolga Işık, görüntüleri paylaraşarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Antalya Valiliğine seslendi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde Martı TAG sürücüleriyle taksiciler arasında yaşanan gerginlikler devam ediyor. Bu kez görüntüleri de paylaşılan olay sosyal medyada tepki çekti.

ANAHTARINI ALDI, VİDEOYA ÇEKTİ

Antalya'da çekilen görüntülerde bir taksi sürücüsü yolcu aldığını gördüğü TAG sürücüsünün aracının anahtarını alarak o anları arkadaşına videoya çektirdi. Tehditkar üslübuyla sert konuşan taksi sürücüsüne, yaşlı TAG sürücüsünün cevap vermediği anlar ise izleyenlerin tepkisini çekti.

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Fabrikalar mahallesinde bir de TAG aracı görmek istemediğini belirten taksi sürücüsü "Dayı, amca, dede fark etmez" diyerek yaşlı adamı korkutmaya çalıştı.

Taksi sürücü söz konusu videoda şu ifadeleri kullanıyor;

Bir arkadaş geldi dokunmadık ona. Bak bu iki. Ben fabrikalar mahallesinde taksiciyim. Ben fabrikalar mahallesinde ev geçindiriyorum ekmek kazanıyorum. Seni bir daha burada görürsem yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark etmez. Ben senin plakanı şimdi aldım, göndereceğim de. Plakanı kafama da yazdım. Seni yolda yolak da görürüm, denk düşeriz, o zaman senin arabanda bir müşteri görürsem, nereden aldığının bir önemi yok. İçeride girecek olsam bu sana son uyarım. Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz.Benim ekmeğime kimse mani olamaz yukarıdakinden başka. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim.

Saldırgan taksici bu sözlerin ardından sürücüye anahtarını verip araçtan iniyor.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı emniyeti paylaşıma etiketleyerek tepkilerini dile getirdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık da tepkisini, "Sayın Bakan, Sayın Vali, Antalya'da böyle her isteyen istediği aracı gasp edip, sahibini rehin alıp, tehditler savururken video çekip sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor mu?" sözleriyle gösterdi.

MAHKEME NE KARARI VERMİŞTİ?

İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, 'Martı Tag' uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapılmasının, korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar vermişti. Öte yandan Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in TAG hakkında yaptığı açıklamada TAG'ın Anayasada bulunan hatır taşımacılığı maddesine uygun olarak yolculuk yapıldığı ve yasal olduğu ifade edilmişti.


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