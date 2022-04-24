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Sosyal medyada tepki çeken olay! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

24.04.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da meydana gelen bir olay sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. 13 yaşlarındaki bir çocuk dilencilik yaparken yakalanıp zabıta aracına kilitlendi. Sıcaktan etkilenen çocuk fenalık geçirdi. Çocuğun ağlayarak aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalışmasını çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, yaşanan bu duruma tepki gösterirken görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla kullanıcılardan da tepki geldi. Zabıta ise "Namaz kılıyordum" sözleriyle kendini savundu.

Sosyal medyada tepki çeken olay! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Şanlıurfa'da yaşanan bir olay görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepkiye neden oldu. Şehirde ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, yakaladığı 13 yaşlarındaki bir çocuğu minibüse kilitledi. Bir süre araçta kilitli kalan çocuk, sıcak havadan etkilenerek araca tekme atarak ve havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı.

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AĞLAYARAK ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen çocuğu fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine toplanan kalabalıktakiler polisten yardım istedi.

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"NAMAZ KILMAYA GİTTİM"

Bu yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra araç başına gelen sürücü, camiye namaz kılmaya gittiğini, kısa süreli araç başından ayrıldığını söyledi.

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Kapısının açılmasıyla araçtan çıkan ve gözyaşı döken çocuğu çevredekiler teselli etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Yaşananlar sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca zabıta görevlilerine tepki gösterildi.

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Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği olaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, dilencilik yaparken yakalanan çocuğun, ailesinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye teslim edildiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şanlıurfa
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