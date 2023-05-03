Sosyal medyada tepki çekti! Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüyle geçişi sırasında... 'Küfürbaz kişilerle mi siyaset yapıyorsunuz?'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere günler kaldı. Siyasiler, seçim çalışmalarına son hızla devam ederken seçim çalışmaları sırasında gündem yaratan olayla da yaşanıyor. Dün Ağrı’dan Van’a özel uçak ile gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Ferit Melen Havalimanında partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüyle mitingin yapılacağı Beşyol Meydanı’na gelmek üzere Maraş Caddesi güzergahını kullandı. Bu sırada yaşanan bir olay ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.

SEÇİM OTOBÜSÜNÜN İÇİNDE KÜFÜR

Otobüs Milli Egemenlik Caddesi’ne geldiğinde yol kenarında bekleyen bir grup ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye bağırdı. Bunun üzerine seçim otobüsünde kimliği bilinmeyen bir kişi, gruba küfür etti. Küfür, sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başta olmak üzere birçok partilinin de aynı görüntüyü küfür içeriği sansürlenmeden sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü. (İHA)

"KÜFÜRBAZ KİŞİLERLE Mİ SİYASET YAPIYORSUNUZ?"

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Akış ise "Sayın Kılıçdaroğlu bu geçişiniz esnasında yolun kenarında bir grup “ Recep Tayyip Erdoğan” diye slogan atıyor ve yanınızdaki bir kişi milletimize, seçmene, halka çok ağır bir biçimde, ağza alınmayacak şekilde hakaret ediyor. “46.-54. saniye arası” Lütfen o kişinin kim olduğunu, görevinin ne olduğunu bizimle paylaşır mısınız? Bir de millete saygısı olmayan küfürbaz kişilerle mi siyaset yapıyorsunuz?" dedi.





