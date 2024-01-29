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Sosyal medyada trend topic oldu! Uyarı geldi: Bu tuzağa dikkat!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 00:28 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığı trend topic oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişin Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, söz konusu başlığın kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek kullanıcıların bilmeden bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığını ifade etti. Değirmenci, söz konusu paylaşım ile ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Sosyal medyada trend topic oldu! Uyarı geldi: Bu tuzağa dikkat!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medyadan vatandaşları uyardı. 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığının kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek, bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığını aktardı.

Değirmenci şunları aktardı:

"Şuan listede olan 'Profillime Neden Bakıyorsun' şeklindeki hashtag kimlik hırsızlarının tuzağıdır ve haklarında inceleme başlatılmıştır.

Sosyal medya hesaplarında bazı uygulamalara izin veren kullanıcılar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske ediyor.

Uygulamalara onay vererek, yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine "bilmeden" izin veriyorsunuz."


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