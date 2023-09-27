Sosyal medyada yetişkinlerin bile başa bela olan matematik sorusu! Cevabı çözebilir misiniz?

Matematik ilkokulda çoğu kişinin en çok zorlandığı konuların başında gelmeyi başardı. Günlük hayatınızda basit toplama işlemleri yapmaya alışkınsınız ancak bu bu sorunun çözümü bir hayli farklı. İnternette viral olan matematik problemi insanlar onu çözmeye uğraştıkça viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bu matematik problemini çözmeye ne dersiniz?

TOPLAMA İŞLEMİNDEN BİRAZ DAHA FARKLI

Basit matematik yapabilen çoğumuz 2 + 3 = 5 olduğunu biliyor, ancak test bunun toplamının 10 olduğunu iddia ediyor. Ayrıca 8 + 4 = 96, 7 + 2 = 63 ve 6 + 5 = 66 olduğunu da iddia ediyor. Bu probleme göre 9 ve 5'i topladığınızda sonucun kaç olması gerekiyor? Basit bir ipucu vererek cevabın genellikle düşündüğünüz gibi toplamın 14 olmadığını söyleyebiliriz.

CEVABI AŞAĞIDA

Toplamda aslında eksik bir adım var ve bu da cevabınızı ortaya çıkan ilk sayıyla çarpmanız gerektiği gerçeğidir. İki artı üç elbette beş eder, ama bunu ikiyle çarptığınızda 10 elde edersiniz, sekiz ve dört de 12 yapar, ancak bunu sekizle çarptığınızda 96 elde edersiniz ve bu şekilde devam eder. Dokuz artı beş, 14 ve 14 çarpı dokuz, 126 olduğuna göre, bu bilmecenin nihai cevabı budur.