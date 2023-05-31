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Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama! "Asılsızdır"

31.05.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından yeni Kabine herkes tarafından merakla beklenirken önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama! "Asılsızdır"

Seçimlerden sonra gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Bu süreçte sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşırken o iddialara ilişkin açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı, sosyal medyadaki 'kabine listeleri' asılsız olduğunu açıkladı.

"BU TÜRDEN HABERLER DEZENFORMASYONDUR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" denildi. (DHA)

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