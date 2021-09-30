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Sosyal medyadan sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

30.09.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam, gelen kargodan kız çocuk elbisesi çıkınca şoke oldu. Telefon mesajıyla firmaya yazı yazan adam, kimsenin cevap vermemesiyle şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde esnaflık yapan bir çocuk babası Bedri Aslan, sosyal medya sayfası üzerinden gördüğü iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi. Üç gün sonra verdikleri sipariş, kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi.

KARGOYU AÇINCA ŞOKE OLDU

Aslan ise iki poşet içine koyulmuş kargoyu açtığında şok yaşayarak, bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran adam önce kargo elemanını aradı ancak kendisinin bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşan Bedri Aslan, mesajların okunduğunu ancak cevap verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Aslan, sayfa hakkında ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulundu.

İnternetten telefon siparişi verdi, kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadıİnternetten telefon siparişi verdi, kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı

"EŞİM DE BEN DE ÜZÜLDÜM"

Hem kendisinin hem de eşinin üzüldüğünü ve şok yaşadıklarını anlatan Bedri Aslan, “Ben eşime internet üzerinden iki takım elbise beğendim, siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra bugün kargo geldi. Açtıktan sonra çıkan bir tane çocuk elbisesi. Aradık hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, ne mesajlara cevap vermiyor, mesajlar görülüyor ama cevap vermiyorlar. Ben de bunların dolandırıcı olduğunu ve insanları kandırdığını anladım. Başka vatandaşlarını mağdur olmaması, dolandırılmaması için, kargonun bu paketi açması lazım. Açamayız diyor ama insanlar dolandırılıyor. 240 TL falan ödedim, parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın, niye böyle yapıyorlar. Şimdi eşim de sevinmişti, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Şikayette bulunacağım” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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