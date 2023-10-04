Sosyal medyanın korkunç yeni akımı! Yüzlerine çekiçle vura vura şekillendiriyorlar... Uzmanlar uyardı: "Kemiklerinizi kasıtlı olarak kırmayın"

TikTok'ta viral olan "kemik kırma" trendi insanların çekiçle, şişeyle, masaj aletiyle, ağırlıklarla veya diğer küt nesnelerle yüzlerini yeniden şekillendirmek için vurduğu videolarla dolup taştı. Doktorların bariz tehlikeler konusunda uyardığı trend sosyal medyada hızla yayılırken öfkeyi de beraberinde getirdi. Akımın temelinde ise kemiklerin kırıldıktan sonra daha arzu edilen bir hizaya getirebileceği yönünde. Ancak durumun zannedildiğinden daha tehlikeli sonuçlara gebe.

SOSYAL MEDYADAN UYARIDA BULUNDU

Trendin daha fazla yayılmaması gerektiğini savunan San Francisco'dan plastik cerrah Dr. Prem Tripathi, "Dürüst olmak gerekirse buraya gelip bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim, ama lütfen kasıtlı olarak yüzünüzün kemiklerini kırmayın. Eğer bu kemikleri yerinden çıkarırsanız ve sonra kendi başlarına iyileşmek zorunda bırakırsanız kırık bir kemiğin anormal bir pozisyonda iyileşmesi sonucu ortaya çıkan kötü kaynama kırığıyla karşılaşabilirsiniz. Bu kırıklar düzgün şekilde iyileşmezse sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.