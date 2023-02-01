Sosyal medyaya düşen telefon kayıtlarının ardından istifa eden Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

CHP'den geçen haziranda istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yeniden partiye katıldığı bildirildi. Talep Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldükten sonra karara bağlandı. Erdoğdu, sosyal medyaya düşen telefon konuşmaları nedeniyle istifa etmişti.

7 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü. Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi. Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP'den istifa etmişti.

İSTİFA SEBEBİ NEYDİ?

Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu, sosyal medyada bir konuşma kaydı paylaşmıştı. Paylaşımda, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” ifadelerine yer verilmişti.

Olay yaratan paylaşım sonrası eski eş Özge Erdoğdu'dan bir paylaşım daha gelmiş ve Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında, Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum" dediği duyulmuştu.

Konuyla ilgili olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Gündem olan sözler sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etmişti.



