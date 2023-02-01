HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyaya düşen telefon kayıtlarının ardından istifa eden Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

Sosyal medyaya düşen telefon kayıtlarının ardından istifa eden Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

01.02.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu'nun sosyal medyada paylaştığı telefon kayıtları gündeme oturmuş yaşananların ardından Erdoğdu CHP'den istifa etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'da Erdoğdu'nun yeniden üyelik talebi görüşüldü ve talep kabul edildi. Bu kararla Milletvekili Aykut Erdoğdu 7 ay sonra partisine geri döndü.

Sosyal medyaya düşen telefon kayıtlarının ardından istifa eden Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

CHP'den geçen haziranda istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yeniden partiye katıldığı bildirildi. Talep Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldükten sonra karara bağlandı. Erdoğdu, sosyal medyaya düşen telefon konuşmaları nedeniyle istifa etmişti.

ff

7 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini de görüştü. Söz konusu talebin kabul edilmesi üzerine geçen haziranda partiden istifa eden Erdoğdu, yeniden CHP üyesi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Erdoğdu'nun üyeliğiyle CHP'nin 134 olan TBMM'deki sandalye sayısı 135'e yükseldi. Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtlarının sosyal medyaya yansıması üzerine CHP'den istifa etmişti.

Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha!

İSTİFA SEBEBİ NEYDİ?

Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu, sosyal medyada bir konuşma kaydı paylaşmıştı. Paylaşımda, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” ifadelerine yer verilmişti.

Olay yaratan paylaşım sonrası eski eş Özge Erdoğdu'dan bir paylaşım daha gelmiş ve Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında, Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum" dediği duyulmuştu.

Ses kayıtları sosyal medyayı sallamıştı! CHP'ten Erdoğdu ile ilgili ilk açıklama Ses kayıtları sosyal medyayı sallamıştı! CHP'ten Erdoğdu ile ilgili ilk açıklama

Konuyla ilgili olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Gündem olan sözler sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da korkutan depremAfyonkarahisar'da korkutan deprem
Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"
Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlarKadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aykut Erdoğdu CHP

En Çok Okunan Haberler

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

Türkiye'nin konuştuğu vahşette 'TikTok' detayı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette 'TikTok' detayı!

Kar için kritik günler... İstanbul'da kar tatili olur mu? '20 cm'yi bulacak'

Kar için kritik günler... İstanbul'da kar tatili olur mu? '20 cm'yi bulacak'

İnfial yaratan anları anlattı! 'Oğlumla ilgileneyim derken...'

İnfial yaratan anları anlattı! 'Oğlumla ilgileneyim derken...'

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.