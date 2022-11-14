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Sosyal medyayı karıştıran uçuş! Gizem, sabaha karşı 05.22'de yerini paniğe bıraktı... UFO sananlar oldu

14.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanoğlunun uzay macerası yüzyıllar önce başlamadı. Ancak bir aksilik olmazsa yüzyıllar boyunca sürecek ve insanlık uzayla ilgili her gizemi çözmeye bir adım daha yaklaşacak. 12 Kasım Cumartesi günü saatler 05:22'yi gösterirken ise ABD'nin Florida eyaletinde yaşayanlar ise uzaydan gelen büyük bir korkuyla uyandı. Sosyal medyayı karıştıran bu korkunun arkasından ise gizemli bir uçuş çıktı. Florida sakinlerinin panik yaşamasına neden olan bu olay Uzay Kuvvetleri tarafından açıklığa kavuşturuldu.

Sosyal medyayı karıştıran uçuş! Gizem, sabaha karşı 05.22'de yerini paniğe bıraktı... UFO sananlar oldu

İnsanlığın gözü artık uzayda. Şu bir gerçek ki bugün uzay gizemlerinin çözülmesine ve yeni keşifler yapılmasına, dünden daha yakınız. Ve gelecek nesiller bizden daha yakın olacaklar. O günleri görür müyüz emin değiliz, o yüzden günümüzde yapılan uzay araştırmalarına odaklanmak en iyisi olacak gibi görünüyor. Ancak günümüzde, hatta tam tarih verelim, 12 Kasım Cumartesi günü sabaha karşı 05:22'de (ET) yaşanan gizemli bir uzay olayı ise deyim yerindeyse sosyal medyayı karıştırdı. Yüksek sesli bu gizem, bu saatten sonra yerini paniğe bırakırken, UFO korkusuyla paniğe kapılanlar da oldu. Sosyal medyada ise paylaşım üzerine paylaşım yapıldı. Peki neydi bu gizemli olayın arkasındaki gerçek?

İŞTE FLORİDA'DAKİ GİZEMLİ OLAYIN ARKASINDAKİ GERÇEK...

Floridalıları yüksek ses nedeniyle paniğe sürükleyen hatta uykularından uyandıran bu olay, Uzay Kuvvetleri'nin gizemli uçağının gizemli uçuşuydu. Uzay Kuvvetleri'nin gizemli X-37B uzay uçağı, 12 Kasım Cumartesi günü saat 05:22'de, yani tam da Floridalıların paniğe kapıldığı anda NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne inerek Dünya'ya geri döndü. NASA'nın Discovery ve Endeavour uzay mekiklerini andıran uzay uçağı yörüngede iki buçuk yıl (908 gün) geçirdi ve böylece bir rekora imza atarak Dünya'ya geri dönmüş oldu.

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Ajans, Boeing yapımı uzay uçağının tam olarak ne yaptığı konusunda oldukça katı. Çünkü bu daha önce de söylediğimiz gibi gizemli bir uçağın gizemli bir uçuşuydu. Ancak X-37B uzay uçağının Ekim 2021'de ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından geliştirilen uydu FalconSat-8'i konuşlandırdığını ortaya çıkardı. Bu küçük uydu, şimdi hala yörüngede.

TOHUM DENEYİ

Bu sefer uzay uçağında yapılan diğer bazı deneyler arasında, NASA'dan tohumlar üzerinde uzaya maruz kalmayı test eden bir deney de vardı. Bu deney, gelecekteki gezegenler arası görevler için uzay mahsulü üretimi hakkında bilgi toplamak ve uzayda kalıcı olarak yerleşik üslerin kurulmasını sağlamak açısından önemliydi.

Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Tohum deneyi, gelecekteki gezegenler arası görevler için uzay mahsulü üretimini ve uzayda kalıcı olarak yerleşim üslerinin kurulmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.

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Başka bir deneyde, uzay radyasyonunun çeşitli malzemeler üzerindeki etkisi test edildi. Daha sonra NASA bunu Dünya'daki malzemelerle karşılaştıracak.

İLK UÇUŞU 2010'DAYDI...

NASA'nın uzay uçağı X-37B ilk olarak takvimler 2010 yılını gösterdiğinde uçmuştu. Ve o zamandan beri amacı hakkındaki gizemini büyük çoğunluğuyla koruyor. Pek bir şey öğrenemediğimiz X-37B, Bu görevden önce az sayıda uyduyu uzaya taşımış ve 780 gün sonra, yani 2019 yılında Dünya'ya dönüşünü gerçekleştirmişti.

Boeing'ten kıdemli başkan yardımcısı Jim Chilton yaptığı açıklamada, "X-37B, 2010'daki ilk fırlatmasından bu yana rekorları alt üst etti ve ulusumuza yeni uzay teknolojilerini hızla test etme ve entegre etme konusunda rakipsiz bir yetenek sağladı." dedi.

Uzay Operasyonları Şefi General Chance Saltzman ise, “Bu görev, Uzay Kuvvetlerinin uzay araştırmalarında işbirliğine ve ortakları için Hava Kuvvetleri Departmanı (DAF) içinde ve dışında uzaya düşük maliyetli erişimi genişletmeye odaklandığını vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Florida abd uçuş

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