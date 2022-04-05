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  4. Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş iddiasına jet açıklama: İlgimiz bulunmamakta

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş iddiasına jet açıklama: İlgimiz bulunmamakta

05.04.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken muhalefet adayının kim olacağı hala merak konusu. Millet İttifakı'nın henüz adayını açıklamamış olması siyasetin gündeminde bazı isimlerin ön plana çıkmasına sebep oluyor. Muhalefette adaylık için adı sıkça duyulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bunlardan birisi. Sosyal medyada konuşulan "Mansur Yavaş aday olacak" iddiası üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü hemen bir açıklama yaptı.

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş iddiasına jet açıklama: İlgimiz bulunmamakta

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken muhalefetin adayı konusunda ortaya farklı isimler atılıyor. Son olarak cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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"HİÇBİR İLGİMİZ BULUNMAMAKTA"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

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"HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı

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