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Sosyal mesafesiz düğünde baskın şoku! Polisleri karşılarında görünce...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de yok ortasında sosyal mesafeye aldırış edilmeden düğün yapıldı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı düğünde kurallara uymayan kişilere ceza kesildi. Verilen para cezalarının ardından topluluk kısa süre içinde dağıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Zeytinlik sokakta dün saat 18.30 sıralarında düğün yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler düğüne baskın düzenlendi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Bir anda polis ekipelerini karşısında gören düğün sahipleri şoke oldu. Ekipler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı düğüne müdahale etti. O esnada orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı.

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Düğün dağılırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekmeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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