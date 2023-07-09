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Soyer'den İmamoğlu açıklaması! "İçime sindiremedim" diyerek duyurdu: Farklı düşündüğümü...

09.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin en önemli gündemi olan 'değişim' söyleminin yankıları devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'değişim' çağrısının sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı. "İçime sindiremedim" ifadelerini kullanan Soyer'in açıklamaları kısa sürede ses getirdi.

Soyer'den İmamoğlu açıklaması! "İçime sindiremedim" diyerek duyurdu: Farklı düşündüğümü...

CHP'nin önümüzdeki sene yapılması beklenen yerel seçimlerde stratejisi ne olacak? Değişim çağrıları sonrası gündemden düşmeyen partide yaşanan hareketlilik devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yeni bir internet sitesi yayına alarak somut bir adım atmıştı. Tartışmalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. İmamoğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştiren Soyer, toplantının merak edilenlerini açıkladı.

FGFH

Ege'de SonSözTV'ye değerlendirmelerde bulunan Soyer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Sayın İmamoğlu ile hemen hemen ortalama 2 ayda bir, bir araya geldik. Hem kendi şehirlerimizdeki sorunları hem Türkiye’ye dair ortak yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlar çok kıymetli buluşmalardı. Birbirimizden hem ilham alıyorduk, hem birbirimize bu anlamda yakınlaşıyorduk. Dostluk, kardeşlik bağı kuruluyordu. Fakat seçimlerden sonra hiç bir araya gelmedik. Orada da büyük bir kopukluk oldu maalesef.

"FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜMÜ NET OLARAK İFADE ETTİM"

Bugüne kadar birbirimizin gözünün içine bakarak yol aldık. Bundan kaynaklı bir araya gelmeyi çok önemsedim. Benim de İzmir duruşu adını verdiğimiz bildirimiz oldu. Onun da yaptığı bir açıklama oldu. Bunları birbirimizle paylaşalım, birbirimizle satır aralarındaki konular nedir, aklımızdan geçen gerçekten nedir bunları netleştirmek için bir araya geldik. 1 saat civarında buluşma oldu. Bütün bunları masaya yatırdık. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Onu dinlemek istedim. Ben onu merak ediyordum. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. O buluşma daha çok onu dinlediğim, anlamaya çalıştığım bir görüşme oldu. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik.

"NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİZZAT ÖĞRENMEK İÇİN Mİ GÖRÜŞTÜNÜZ?"

Kesinlikle. Ekrem Bey’in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey’i anlamak istemem. Bu olamaz. Nedir aklından geçen ‘anlat bir’ demek istedim”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu

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