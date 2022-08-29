HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Soylu'dan çok sert sözler: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz

Soylu'dan çok sert sözler: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz

29.08.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende sert ifadeler kullandı. Türkiye'nin geleceğini Avrupa'nın belirlemeyeceğini belirten Soylu, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar." ifadelerini kullandı. Soylu konuşmasında ayrıca, "Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecek" dedi.

Soylu'dan çok sert sözler: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye için yapacak çok işi olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var." dedi.

Soylu, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada vatandaşları selamladı.

AA-20220829-28757180-28757173-BUYUK_ZAFERIN_100_YILI_ETKINLIKLERI_VE_KUTAHYA_TOPLU_ACILIS_TORENI

"AMERİKA BAŞKANI DAHİL SIRAYA GİRECEKLER"

Türkiye'nin geleceğini Avrupa'nın belirlemeyeceğini vurgulayan Soylu, "Vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler." diye konuştu.

AA-20220829-28757180-28757175-BUYUK_ZAFERIN_100_YILI_ETKINLIKLERI_VE_KUTAHYA_TOPLU_ACILIS_TORENI

Soylu, Askerin, polisin operasyona Ayetel Kürsi okuyarak çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Evet AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin." (AA)

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözlerSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yla görüştüBahçeli, Alaattin Çakıcı'yla görüştü
Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...
Son dakika: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıtSon dakika: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Amerika Süleyman Soylu Avrupa lgbt

En Çok Okunan Haberler

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! 6 ilde son durum

Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacak

Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacak

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.