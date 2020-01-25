Soylu, Koca ve Kurum'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarfediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek. 15 bin vatandaşımız misafir ediliyor. 5 bine yakın çadır kuruldu. Battaniye sevkiyatı sürüyor.

Yardım yapmak isteyenleri de AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bazı kamu ve kuruluşlar yardım toplamak talebinde buluyorlar. Bunu da çok makul bulmuyoruz. İhtiyaçların ne olduğunu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı olmaması için yönetmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Borsalar Birliği 40 TIR çıkardı.

"İNCİNDİĞİMİZ TARAFLAR VAR"

Bütün bunları gerçekleştirirken kaymakamlarımız köyleri tek tek gezip ne ihiyaç varsa her birini sağlıyoruz. Aş evlerinde sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra AFAD ve Kızılay'ımıza yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanlığımız AFAD'ı yetkilendirdi ve gerekli açıklama yapıldı.