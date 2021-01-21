HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

21.01.2021 20:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Elbistan ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini Milli İrade Bulvarı olarak değiştirdi.

Geçen hafta bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, bulvarın isminin değiştirileceğini belirterek, "Belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi" diye konuşmuştu.

Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisiFuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge katılan liderlerin isimleri Elbistan'daki bulvarlara verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bulvarına verilmişti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, son yaptığı toplantı da Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini Milli İrade Bulvarı olarak değiştirilmesine karar verdi.

MİLLİ İRADE BULVARI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEĞİNİ MAHİR ÜNAL AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 15 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini değiştirileceğini açıklamıştı. Ünal, isim değişikliğiyle ilgili şunları söylemişti:
"Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi, bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı ismini vermiş. Elbistan Belediyesi Ak Partili bir belediyedir ve ismi ne zaman vermiş biliyor musunuz? 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'nde 15 Temmuz'dan sonra bir Yenikapı ruhu oluşmuştu, Türkiye'de bir milli mutabakat ortaya çıkmıştı. Elbistan Belediyesi 7 Ağustos'ta o mitinge katılan bütün liderlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini çeşitli bulvarlara vermişti. Yani bu onları o kadar mutlu etmiş ki. Geçen gün belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini değiştireceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Görenler şaşkına döndü: 20 metre çekildiGörenler şaşkına döndü: 20 metre çekildi
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!

Hindistan'da aşı üretim tesisinde yangın çıktı!

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi

Görenler şaşkına döndü: 20 metre çekildi

5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı

5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı

İstanbul'da özel harekat destekli dev uygulama: 13 gözaltı

İstanbul'da özel harekat destekli dev uygulama: 13 gözaltı

KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Antalya'daki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme: Bakanlık müdahil olacak

Antalya'daki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme: Bakanlık müdahil olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.