Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

Olay, Kestel'in Vânî Mehmet Mahallesi Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi’nde bulunan bir telefoncu dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, Kenan Oraklı’ya ait cep telefoncu dükkânına geldi. Tiktok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi. 2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı’yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgâhın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı.

EL ÇABUKLUĞUYLA YAPIYORLAR

El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkandaki alışverişlerine devam etti. Tiktok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı. Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü. Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu ânlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

BAŞKA İLÇELERDE DE YAPMIŞLAR

Öte yandan 3 şüphelinin Bursa’nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

