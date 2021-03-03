HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

03.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da telefoncu dükkanlarını soyan çete yakayı ele verdi. Aynı yöntemle binlerce liralık cep telefonu çalan hırsızlık çetesi, Kestel ilçesinde Tiktok videosu çekmek için ekipman alacaklarını söyleyerek telefoncuyu oyalayıp 10 bin TL değerinde telefonlar çaldı. 3 şüphelinin telefoncuyu oyaladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kestel'in Vânî Mehmet Mahallesi Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi’nde bulunan bir telefoncu dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, Kenan Oraklı’ya ait cep telefoncu dükkânına geldi. Tiktok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi. 2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı’yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgâhın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı.

EL ÇABUKLUĞUYLA YAPIYORLAR

El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkandaki alışverişlerine devam etti. Tiktok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı. Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü. Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu ânlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

BAŞKA İLÇELERDE DE YAPMIŞLAR

Öte yandan 3 şüphelinin Bursa’nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyonTerör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
tiktok Bursa

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Yol boyunca takip ettiği kadının cüzdanını böyle çaldı!

'Pes' dedirten olay: Eliyle koymuş gibi buldu!

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Korkutan uyarı geldi! 'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Yerinde normalleşme kararı sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Normalleşme sonrası trafikte artış! İşte son durum

Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon

Hem çaldılar hem alışveriş yaptılar! Sözde TikTok fenomenlerinden binlerce liralık vurgun

Hem çaldılar hem alışveriş yaptılar! Sözde TikTok fenomenlerinden binlerce liralık vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.