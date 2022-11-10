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Sözleri gündem yaratmıştı! Mehmet Özhaseki açtığı davayı kazandı: Bir yalan daha tescillendi

10.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 10 Eylül'deki bir toplantıda kullandığı ifadelerin çarpıtılması nedeniyle açtığı davayı kazandı. Söz konusu gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Özhaseki "Bir yalan daha tescillendi" diye yazdı.

Sözleri gündem yaratmıştı! Mehmet Özhaseki açtığı davayı kazandı: Bir yalan daha tescillendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, 10 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda aralarında geçen konuşma gündem olmuştu.

Toplantı sırasında Özhaseki'nin Büyükkılıç'ı uyardığı sırada kullandığı ifadeler çok konuşulmuş, haberler medyada geniş yer bulmuştu.

DAVAYI KAZANDI DÜZELTME YAYIMLATTI

Özhaseki, "halkı küçük gördüğü için söz konusu ifadeleri kullandığı"nı iddia eden bir haberle ilgili açtığı davayı kazandı ve bir düzeltme mesajı yayımlattı.

Söz konusu gelişmeyi Özhaseki "Fondaş, candaş ve yalancı medyanın mumu yine erkenden söndü. ‘Çamur at izi kalsın’ anlayışıyla hareket eden bir gazetenin daha yalanı tescillendi." ifadeleriyle duyurdu.

Yayımlanan düzeltme yazısında ise şu ifadelere yer verildi;

"Toplantıya katılan bir kişinin aşırıya kaçan ucuz ve mesnetsiz eleştirilerine Belediye Başkanının cevap vermek istemesi üzerine müvekkilim 'bir şey söyleme' şeklinde bir uyarıda bulunmuştur."

DSFS

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Mehmet Özhaseki ak parti

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