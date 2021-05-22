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  4. Sözleri tepki çekmişti! Bakan Yanık'tan açıklama: İfadelerim iki gün sonra çarpıtıldı

Sözleri tepki çekmişti! Bakan Yanık'tan açıklama: İfadelerim iki gün sonra çarpıtıldı

22.05.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2020'nin şubat ve mart aylarında kadına yönelik şiddette artış olduğuyla ilgili "tolere edilebilir" ifadesinin bazı basın organları ve sosyal medyada çarpıtılıp, art niyetli olarak gündeme getirildiğini söyledi.

Sözleri tepki çekmişti! Bakan Yanık'tan açıklama: İfadelerim iki gün sonra çarpıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda 2020 Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığı ifadelerin bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini belirtti.

Bakan Yanık, Komisyondaki ifadelerinin sosyal medyada çarpıtıldığını ve bağlamından kopartılarak gündem haline getirildiğini bildirerek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TBMM Araştırma Komisyonu'nda 2020 Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığı ifadelerin bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini ifade eden Bakan Yanık, "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte. Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum." ifadelerine yer verdi.

"TOLERE ETMEK İFADESİNİ İSTATİSTİKSEL AÇIKLAMA İÇİN KULLANDIĞIM ÇOK AÇIK"

Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğinin görüldüğünü belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık.

"İKİ GÜN SONRA CIMBIZLANARAK GÜNDEM YAPILIYOR OLMASI BUNUN BİR ALGI OPERASYONU OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."

NE OLMUŞTU?

Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak yaptığı sunumda “Pandemi sebebiyle oluşan ve alışkanlıkları bir anlamda değiştiren, şiddeti oransal olarak değilse bile yoğunluğunu biraz daha arttıran bir dönemden bahsediyoruz. Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 582 olan sayı, şubat-martta tolere edilebilir sayılarla artarken, Nisan 2020’de ciddi bir düşüş gösteriyor. " ifadelerini kullanmıştı. Yanık'ın "tolere edilebilir" ifadeleri tepki çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

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