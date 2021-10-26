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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl sorgulanır?

26.10.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 bin öğretmen ataması haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sözlü sınav kasım ayında gerçekleştirilecek. İşte MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezi e-Devlet veya MEB üzerinden sorgulanıyor. Öğretmen ataması tercih işlemlerinin sonuçlarının 31 Ocak 2022'de duyurulacağı ifade edildi. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 31 Ocak 2022'de belli olacak. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunan adaylar sonuçlarını T.C. limlik numaraları ile sorgulayacak. Sorgulamalar MEB'in, "http://www.meb.gov.tr/" adresinden ya da e-Devlet'in, "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani" adresinden gerçekleştirilebilir. Sonuçlara 25 Ekim'den itibaren ulaşılabilir.

e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl sorgulanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yer aldı. Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar değerlendirilerek gerçekleştirildi. En fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Aynı zamanda öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.


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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı

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