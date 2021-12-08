SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yüzde 40, 60 zam yapsanız ne olur?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

"HATAY VE KIBRIS, TÜRKİYE'NİN ADETA SİGORTASIDIR"

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin geçen hafta Hatay hakkında yaptığı açıklamayı "yersiz" ve "hadsiz" olarak nitelendiren Karamollaoğlu, "Türkiye'nin, Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına kimse düşmemelidir. Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs, Türkiye'nin adeta sigortasıdır." görüşünü paylaştı.

Herkesin bu gerçeği görmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Suriye meselesinin kalıcı ve sağlıklı çözümü, ancak Türkiye'nin içinde olacağı, katkı vereceği bir formülle mümkündür." diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ

Karamollaoğlu, döviz kurundaki artışa dikkati çekerek, son dönemde savaş ve darbe dönemleri ile dünya ekonomik buhranında dahi yaşanmayan bir refah kaybının gerçekleştiğini ileri sürdü.

"YÜZDE 40, 60 ZAM YAPSANIZ NE OLUR?"

Özellikle dolar kurundaki hızlı artışla birlikte bordro mahkumu ücretlilerin gelirinin eridiğini savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir asgari ücretlinin maaşı bugün 206 dolar seviyesine gerilemiştir. Şimdi 'yüzde 30, 35 zam yapacaklarını' söylüyorlar ve bununla da övünüyorlar. Bekleyip göreceğiz. Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe, enflasyon sürekli artıp alım gücü sürekli düştüğü müddetçe yüzde 40 zam, yüzde 60 zam yapsanız ne olur? Bugün yüzde 100 zam yapsanız dahi dolar cinsinden karşılığı ancak geçen seneye denk gelir. Bunun adına da zam denmez."

"Akıl dışı ekonomi politikalarının, ülkeyi ucuz bir pazar haline getirdiğini" iddia eden Karamollaoğlu, "Paramız pul, ülkemiz pazar oldu." ifadesini kullandı.

"BÜTÇEDE MİLLETİN DERDİNE DERMAN OLACAK BİR ŞEY YOK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2022 yılı bütçesini de eleştirerek, şunları kaydetti:

"2022 bütçesi halk bütçesi değil, rant bütçesi olarak tarif edilebilir. 2022'de bu bütçeden 240 milyar lira faize gidecek. Üretim bütçesi değil, tüketim bütçesi olarak ortaya çıkıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesini incelediğimizde, garanti ödemeleri kapsamındaki köprü, otoyol, tünel gibi yapıların işletmecilerine cari transferle yaklaşık 20 milyar lira para ödenecek. Bu bütçede milletin derdine derman olacak hiçbir şey yok. Bu bütçede, emekli, asgari ücretli, memur, işçi, emekçi yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf, çiftçi, üretici yoktur."

Temel Karamollaoğlu, iktidarları döneminde, "Ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyen tek bir ailenin kalmayacağını öne sürerek, ilk olarak Devlet Planlama Teşkilatını yeniden açacaklarını ve devletin her kademesindeki israfı ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA

