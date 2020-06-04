SpaceX 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi!

SpaceX bir yandan Elon Musk'ın hayalini kurduğu Mars görevleri için hazırlanırken, bir yandan da bir projenin daha gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje biz Dünya'dakiler için büyük önem taşıyor. Zira, SpaceX Starlink adını verdiği bu proje sayesinde Dünya'nın dört bir yanına internet hizmeti sunmayı planlıyor. Fakat bunun için çok fazla sayıda Starlink uydusunun yörüngeye yerleşmesi gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarına hız veren SpaceX, dün gece önemli bir fırlatmaya daha imza attı.

SPACEX'TEN YENİ STARLİNK GÖREVİ

SpaceX, VisorSat özelliğine sahip 60 Starlink uydusunu Falcon 9 roketine yerleştirdi. Roketi dün gece saatlerinde fırlatan firma, böylece 60 Starlink uydusunu daha uzaya taşıdı. Uyduları uzaya taşıyan Falcon 9 roketi ise başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü. Uzaya fırlatılan 60 uydu, diğer uydulardan ise biraz farklı.

VİSORSAT İLE UFO TARTIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇECEKLER

Starlink uyduları bildiğiniz üzere zaman zaman 'ufo görüldü' haberleri ile gündeme geliyordu. Gökyüzünde sıralı bir şekilde hareket eden cisimleri gören insanlar, onların ufo olduğunu düşünüyor yetkililere dahi haber veriyorlardı. SpaceX bu duruma VisorSat ile derman olmaya çalışacak. Fırlatılan 60 uyduya VisorSat adında bir güneşlik takan şirket, böylece Güneş'ten yansıyan ışıkları Dünya'ya yansıtmayacak.