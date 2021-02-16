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SpaceX 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi, Falcon 9 inmeyi başaramadı!

16.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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SpaceX 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi, Falcon 9 inmeyi başaramadı!

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı. Fırlatıştan 9 dakika sonra ise ilginç bir an yaşandı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

ROKET PLATFORMA İNEMEDİ

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerken, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna konmayı başaramadı.

Falcon 9 roketi suya düştü

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 19'uncu fırlatış oldu.

Dün yapılması planlanan fırlatış kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

(AA)

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