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SpaceX'in tarihi uzay yolculuğunda mutlu son: Kenetlenme tamamlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2020 18:36 | Son Güncelleme

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatılmıştı. Son dakika haberine göre, iki astronotu taşıyan Crew Dragon Türkiye saati ile 17:30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi.

SpaceX'in tarihi uzay yolculuğunda mutlu son: Kenetlenme tamamlandı

Amerikalı astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlenmesini sosyal medya hesaplarından canlı yayımladı.

Crew Dragon dün Falcon-9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) astronotları ilk kez özel bir şirketin kapsülüyle uzaya gidiyor.

NASA'NIN TARİHİNDE BİR İLK

NASA, uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Daha önce hiç uzay yolculukları için özel bir şirketle anlaşmamıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ile NASA 2,6 milyar dolarlık sözleşme yaptı. Sözleşme kapsamında şirket uzay istasyonuna altı astronot seferi düzenleyecek.

Hurley ve Behnken'in misyonları başarılı olursa bir sonraki uzay yolculuğu Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek.

Boeing şirketi de NASA ile bir sözleşme yaptı ama zamanlama olarak SpaceX'in bir yıl gerisinden geliyor.


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