SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yörüngeye gönderilen yeni uydular sayesinde OneWeb'in internet hizmeti sağlama kapasitesinin artacağı öğrenildi.

Ayrıca son görev, SpaceX'in Ukrayna savaşı öncesinde Rusya'dan uzay taşımacılığı hizmeti alan OneWeb için gerçekleştirdiği 2. fırlatma olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık'ta OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.

(İHA)

