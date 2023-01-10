HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı

SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı

10.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderdi.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yörüngeye gönderilen yeni uydular sayesinde OneWeb'in internet hizmeti sağlama kapasitesinin artacağı öğrenildi.

Ayrıca son görev, SpaceX'in Ukrayna savaşı öncesinde Rusya'dan uzay taşımacılığı hizmeti alan OneWeb için gerçekleştirdiği 2. fırlatma olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık'ta OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz... İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...
Bir tek o isim... İşte Erdoğan karşısındaki oy oranlarıBir tek o isim... İşte Erdoğan karşısındaki oy oranları
Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyorTemizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
internet SpaceX OneWeb

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

Kabine toplantısında güldüren anlar!

Kabine toplantısında güldüren anlar!

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.